MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
GeriGündem Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Abone Olgoogle-news

DİCLE Üniversitesi'nde kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'ın Diyarbakır Silvan'daki mezarı Kubbetü's-Sultan'ın yerinin tespit edilmesi için başlattığı çalışmada, bölgede bulunan 2 mezar açıldı. Mezarlardaki kalıntılar, incelenmek üzere üniversiteye götürüldü.

Diyarbakırda, Sultan 1inci Kılıçarslanın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu, 1107 yılında Habur Çayı'nda boğularak, hayatını kaybeden Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen mezarı Kubbetü's-Sultan'ın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu. Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı'nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle