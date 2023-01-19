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Diyarbakır’da sopalı- bıçaklı kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

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#Diyarbakır#Bismil#Bıçaklı Kavga
Diyarbakır’da sopalı- bıçaklı kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 16:48

Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralılar da yakınlarınca hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Diyarbakır#Bismil#Bıçaklı Kavga

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