Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!#RUSYA
Güvenlik Zirvesi son erdi Ankaradan açıklama geldiGüvenlik Zirvesi son erdi! Ankara'dan açıklama geldi#Dışişleri Bakanlığı
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Ukraynada halk panikte Dikkat çeken kareler...Ukrayna'da halk panikte! Dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü türkücü Güler Işıkın zor günleri...Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Güler Işık'ın zor günleri...#Güler Işık
Meghan beni çıplak gördü ve dalga geçtiMeghan beni çıplak gördü ve dalga geçti#Meghan Markle
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı

#Kavga#Diyarbakır#Silah
Diyarbakırda silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Köyde akraba olan Akdağ ailesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralananlara müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Çınar ilçesi ile Diyarbakır’daki hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakırda silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Haberin Devamı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin önlerinde güvenlik önlemi alarak, acil servislere bir süre kimsenin girişine izin vermedi. Olayın meydana geldiği Aşağı Konak köyünde önlem alan jandarma ekipleri, köye yabancıların girişine izin vermiyor. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan jandarmanın incelemesi sürüyor.

Diyarbakırda silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Diyarbakır#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya