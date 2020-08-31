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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da silah kaçakçıları yol ortasında yakalandı

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Diyarbakır'da silah kaçakçıları yol ortasında yakalandı
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DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları saptanan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelileri tespit için çalışma yaptı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüphelinin karayolu üzerinde silah satışı yaptığı saptandı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi, suçüstü yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi. Adları açıklanmayan şüphelilerin, sorgusu sürüyor.

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