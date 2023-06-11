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Diyarbakır'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı

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#Diyarbakır#Hava Durumu#Sıcak
Diyarbakırda sıcaklık 33 dereceye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 16:36

Diyarbakır'da artan sıcaklardan bunalanlar ağaç gölgesine sığınıp, süs havuzlarında serinlenmeye çalıştı.

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Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte bunalanlar, park ya da süs havuzu kenarına gitti. Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'na gidenler, burada ağaçların altına sığındı.

Tarihi parktaki süs havuzu da çocuklarla doldu. Yasak olmasına rağmen çocuklar, süs havuzuna atlayıp, serinlemeye çalıştı. Yaz aylarında serinlemek için tarihi parka geldiklerini belirten Mehmet Bayılmaz (12), "Buraya gelip, eğleniyoruz. Havalar sıcak olduğu için terliyoruz ve buraya gelip, suya giriyoruz" dedi.

Parka arkadaşları ile geldiğini söyleyen Mehmet Abdi (9) de "Buraya gelip, havuza atlıyoruz. Havalar sıcak olmaya başladı" diye konuştu. Öte yandan kentteki sıcaklıkların haftaya daha da artacağı belirtildi. (DHA)

Diyarbakırda sıcaklık 33 dereceye ulaştı

 

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#Diyarbakır#Hava Durumu#Sıcak

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