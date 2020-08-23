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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:49 |  Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa uymadılar

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Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa uymadılar
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Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen devam eden düğün konvoyları, hem salgın hem de kaza tehlikesini artırıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarına göre en çok artış olan 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün konvoyları yasaklandı.

Yasağa rağmen dün gece merkez Kayapınar ilçesinde onlarca araçlık düğün konvoyu görüntülendi. Konvoydakilerin bazıları, camdan sarkarak dans ederken, bazıları da kırmızı ışıkta araçtan inerek oynadı. Hem salgın hem de kaza tehlikesini artıran bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakırda pes dedirten görüntü Yasağa uymadılar

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