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Diyarbakır'da panik anları... Pencereden atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar

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#Diyarbakır#Kayapınar#İntihar Girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 15:49

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın ikinci katında pencereden atlamak isteyen kadını, içeridekiler son anda yakaladı. Sarkan kadın, bu sırada yoldan geçerken durdurulan vincin sepetine binen kişinin yardımıyla içeriye alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı.

Diyarbakırda panik anları... Pencereden atlamak isteyen kadını son anda yakalayıp kurtardılar

Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Kayapınar#İntihar Girişimi

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