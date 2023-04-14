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Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 5 yaralı

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#Diyarbakır#Kaza#Bismil
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 13:53

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Diyarbakır- Bismil kara yolu Yuvacık Mahallesi mevkinde meydana geldi. 72 ABB 845 plakalı otomobil, sürücüsü M.C.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan U.T., Z.A., R.T., ve F.A. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.C.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 5 yaralı

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#Diyarbakır#Kaza#Bismil

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