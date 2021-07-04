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DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga

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Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga

DİYARBAKIR'da, terörizmin finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.

 

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