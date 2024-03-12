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Diyarbakır'da minibüs şarampole devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı

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#Diyarbakır#Minibüs#Trafik Kazası
Diyarbakırda minibüs şarampole devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:06

Diyarbakır’da Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde minibüs şarampole devrildi. Kazada 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, şarampole devrilip, takla atarak çamurlu araziye girdi. Ters dönen araçtaki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

Minibüstekilerin yardımına, kazanın olduğu bölgenin karşısındaki otomotiv firmasının çalışanları koştu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Diyarbakır#Minibüs#Trafik Kazası

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