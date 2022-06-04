Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu: 2 şüpheli yakalandı

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Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 dükkanda kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve Ö.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevrelerinden ile müşterilerinden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanlarının 5 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.