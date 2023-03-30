Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' gerginliği

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kaçak Yapı#Yıkım Gerginliği
Diyarbakırda köyün ortak merasında kaçak yapı gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 16:33

Diyarbakır'da, merada ruhsatsız ve kaçak inşa edilen ev için verilen yıkım kararının ardından, yıkıma gelen ekiple inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından yıkım ertelendi.

Haberin Devamı

Yenişehir ilçesinde yaşayan çiftçi Aziz Güzel (55), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Dokuzçeltik köyü Dolunay mezrasındaki meraya 3 konteyner yerleştirdi. Daha sonra 3 odalı ev yapmaya karar veren Aziz Güzel'in devam eden inşaat çalışması, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapının yıkılması için gelen görevlilerle, Güzel ailesi arasında gerginlik yaşandı. Aziz Güzel, meranın kendilerine dedelerinden kaldığını ve depremden dolayı aile bireylerinin yüksek katlı evlere girmekten çekindiği için köyüne dönüp bu evi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Diyarbakırda köyün ortak merasında kaçak yapı gerginliği

Haberin Devamı

Köyde çiftçilik yaptıklarını, 7 yıl önce köyün merasında, etrafını ördüğü 5 dönümlük arazide traktör ve traktör gereçlerini muhafaza ettiklerini kaydeden Güzel, "Burası köyün ortak alanıdır. 5-6 dönümlük bahçe yapmışız. Ağaç dikmişiz. Sondaj yapmışız. Bir ay evvel ben şu duvarları yaptım, geldiler, 'İzin yok' dediler. Ben durdurdum. 'Tamam' dedim, bu konteynerde biz kalıyoruz. Çocuklarımız korkudan dolayı şehirde kalamıyorlar. Gündüz gidiyoruz, gece buraya geliyoruz, burada yatıyoruz. Ondan dolayı biz de perişan olmuşuz. Mağdur olmuşuz" diye konuştu.

Diyarbakırda köyün ortak merasında kaçak yapı gerginliği

Belediye yetkilileri ve güvenlik görevlileri Güzel ve ailesiyle yaptıkları görüşmenin ardından yapıyı yıkmadan bölgeden ayrıldı. Yıkımın daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kaçak Yapı#Yıkım Gerginliği

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji