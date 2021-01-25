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Gündem
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

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Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
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DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Güneşli havayla birlikte çarşılarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.

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