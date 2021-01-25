Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Güneşli havayla birlikte çarşılarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.