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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Pervin Bal, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu! Eşi gözaltında

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#Diyarbakır#Bağlar #Kadın Cinayeti
Diyarbakırda kadın cinayeti: Pervin Bal, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu Eşi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 16:57

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi Pervin Bal (45), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbarı yapan eşi N.B. (71), gözaltına alındı.

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Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Diyarbakır#Bağlar #Kadın Cinayeti

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