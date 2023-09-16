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Diyarbakır'da kadın cinayeti! Ayşe Altan, eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

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#Diyarbakır#Kayapınar#Kadın Cinayeti
Diyarbakırda kadın cinayeti Ayşe Altan, eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 16:25

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Ayşe Altan (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Abdülhamit Altan kaçtığı Mardin'de yakalanırken, çiftin 4 çocuğu ise polis korumasına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı.

Altan'ın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Kadın Cinayeti

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