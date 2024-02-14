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Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten ortak terör operasyonu: 19 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Lice#Operasyon
Diyarbakırda jandarma ve MİTten ortak terör operasyonu: 19 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 16:37

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi. 

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İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKK/KCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı.

Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi. 

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#Diyarbakır#Lice#Operasyon

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