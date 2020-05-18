Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' buldu

Çiftlik Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında bitkin halde olan bir kaplumbağa gördü. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen güvenlik güçleri, kaplumbağanın nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' olduğunu öğrendi.

Ekipler gelene kadar jandarma tarafından kaplumbağa için sulu bir ortam hazırlandı. Kaplumbağa, doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne geri bırakılmak üzere gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaplumbağanın gerekli tedavisi ve bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.