Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapan YSP ve DHP'lilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

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Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri ve beraberlerindeki grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 90 kişi gözaltına alındı.

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Gruptan ayrılan ve cadde üzerindeki grubun yanına geçen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan üzerindeki tecritten dolayı tavır aldıklarını söyledi. Öcalan, “25 yıldır devam eden uluslararası komployu kabul etmiyoruz. İşkence var onun için buradayız. Ailesinin görüşü engelleniyor. Öcalan için buradayız. Öcalan üzerinde tecrit yürütülüyor. Onun için buradayız. Sağlığından endişe duyuyoruz. İşkence yapılıyor. Öcalan Kürt sorunu üzerinde baş muhataptır. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Bunları Meclis'te de söylüyoruz” dedi.