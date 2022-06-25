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Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı! Kepenk kapatıldı, polis ekipleri sevk edildi

#Diyarbakır#İndirim#İzdiham
Diyarbakırda indirim izdihamı Kepenk kapatıldı, polis ekipleri sevk edildi

Diyarbakır'da, açılışının indirimli ürünlerle yapılacağı duyurulan hediyelik ve çeyizlik eşya mağazasının önünde izdiham oldu. Yığılma nedeniyle kepenk kapatılırken, polis dağılmaları için kalabalığa uyarı anonsu yaptı.

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Bağlar ilçesinde hediyelik eşya ve çeyizlik satılacak mağazanın açılışında indirim yapılacağı duyuruldu. Sosyal medyadan 1 hafta süreyle bazı ürünlerde kampanya başlatılacağını öğrenenler, sabah erken saatlerde mağaza önüne geldi. Kalabalığın aynı anda içeri girmek istemesiyle izdiham yaşandı. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, kepenk kapattı.

Diyarbakırda indirim izdihamı Kepenk kapatıldı, polis ekipleri sevk edildi

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis araçlarından sık sık, 'Satış yapılmayacak, lütfen mağazanın önünü boşaltın, lütfen dağılın' uyarısı yapıldı ancak kapı önünde bekleyenler aldırış etmedi.

Diyarbakırda indirim izdihamı Kepenk kapatıldı, polis ekipleri sevk edildi

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Diyarbakırda indirim izdihamı Kepenk kapatıldı, polis ekipleri sevk edildi

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#Diyarbakır#İndirim#İzdiham

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