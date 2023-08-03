Diyarbakır’da iki ayrı kazada 3’ü ağır 16 yaralı

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İlk kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu öğretmen evi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 06 CEZ 859, 07 AKD 648 ve 21 AS 066 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.