Diyarbakır’da husumetli akrabaların barış yemeğinde ortalık karıştı: 23 yaralı

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Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Tekel Mahallesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.