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Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

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#Diyarbakır#Hırsızlık#Operasyon
Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 09:18

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli eş zamanlı düzenlenen ‘Aport’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 10 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Aport' operasyonunda girerek 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

KİMLİĞİNİ KULLANDIĞI KARDEŞİNİN DE ARAMA KAYDI VARMIŞ

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Operasyonda yakalanan, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.D.'nin Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı, kardeşinin kimliğini kullanarak asayiş uygulamasından kaçmayı planladığı belirlendi.

Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

Ancak, yapılan kontrolde kardeşinin de arama kaydının bulunduğu belirlendi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında 'Hep beraber' sloganıyla yapıldığı belirtildi.

Diyarbakırda hırsızlık şebekesine operasyonu: 10 gözaltı

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#Diyarbakır#Hırsızlık#Operasyon

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