Diyarbakır'da hemşire olan eski eşini hastanede bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Olay, 19 Eylül'de, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Çoban tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından Acil Servis'e götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Çoban'ın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



ÖZEL EKİP TARAFINDAN DÜN YAKALANDI



Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yakalanan Murat Çoban, yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.