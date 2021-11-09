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Diyarbakır’da, HDP önündeki evlat nöbeti 799’uncu gününde

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakır’da, HDP önündeki evlat nöbeti 799’uncu gününde

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 799 gündür sürüyor. Aileleri Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, “Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir gencin, kadının ve erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öne sürüp HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 240 ailenin 799 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

“TARİH VE DESTAN YAZDILAR BURADA'

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, ilçedeki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle eylemlerini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek sohbet eden Öztürk, onlara gül hediye etti. Diyarbakır annelerini ziyaret etmek ve onların yanında olmak için burada olduklarını belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Terör örgütünün en fazla zarar verdiği bölge halkıdır. Bölgenin kadınlarına ve gençlerine en büyük zarar terör örgütü vermiştir. Kendisine halkın vekili diyenlerin çocukları Paris’te ve Londra’da, görüyorsunuz halkın çocukları istismar edilmiş ve kandırılmış. Nereye gittikleri bile belli değil. Şu an akıbetleri hakkında birçoğunun haberi yok. Terör örgütünün bölge halkına nasıl zarar verdiğini burada görüyoruz. Kesinlikle Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda dönüm noktası olmuştur. Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir gencin, kadının ve erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada en büyük desteğimiz Diyarbakır anneleridir. Katkı ve moral sağlayabilirsek ne mutlu bize.”

 

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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