Diyarbakır'da hastane koridorunda korkunç intihar! Erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince...

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.

ÇANTASINDAN ÇIKARDI, TETİĞİ ÇEKİP İNTİHAR ETTİ

Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.