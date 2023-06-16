×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Hamam#Kaza
Diyarbakırda hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 23:52

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgilere göre, Çermik'in Akkoyunlu köyünden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Hamam#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık