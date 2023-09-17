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Diyarbakır’da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil defalarca takla attı: 3 ölü

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#Diyarbakır#Kaza#Trafik Kazası
Diyarbakır’da feci kaza Lastiği patlayan otomobil defalarca takla attı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 17:03

Diyarbakır’da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki 3 kişi öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaza, öğleden sonra Ergani ilçesine bağlı kırsal Karaburçak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü Serkan Askan (33) yönetimindeki lastiği patlayan 06 CDR 74 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı.

Diyarbakır’da feci kaza Lastiği patlayan otomobil defalarca takla attı: 3 ölü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Diyarbakır’da feci kaza Lastiği patlayan otomobil defalarca takla attı: 3 ölü

Yapılan kontrolde sürücü Serkan Askan ile araçta bulunan Mert Keser (7) ve Murat Keser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Diyarbakır’da feci kaza Lastiği patlayan otomobil defalarca takla attı: 3 ölü

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#Diyarbakır#Kaza#Trafik Kazası

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