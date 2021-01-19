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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci kaza! Kar yağışı sonucu devrildi... 22 yaralı

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Diyarbakır'da feci kaza! Kar yağışı sonucu devrildi... 22 yaralı
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Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Diyarbakırda feci kaza Kar yağışı sonucu devrildi... 22 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

 

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