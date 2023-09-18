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Diyarbakır'da feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Ergani#Trafik Kazası
Diyarbakırda feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 17:43

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dükkanlarının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Zambak 2 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saat 10.30 sıralarında dükkanlarının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed Ali Gülsün, sokağın başından gelen R.Y. idaresindeki ticari taksinin altında kaldı.

Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri Gülsün’ü Ergani İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Gülsün’ün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki istendi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Gülsün’ün cenazesi Adli Tıp morguna götürüldü.

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#Diyarbakır#Ergani#Trafik Kazası

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