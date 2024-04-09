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Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 15:54

Diyarbakır’da otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ş.T.’nin kullandığı 21 ADV 800 plakalı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakırda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakırda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakırda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı


 

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kaza

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