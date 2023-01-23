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Diyarbakır'da faciadan dönüldü! Yük treni otomobile çarptı

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#Diyarbakır#Tren#Kaza
Diyarbakırda faciadan dönüldü Yük treni otomobile çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 03:52

Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı.

Diyarbakırda faciadan dönüldü Yük treni otomobile çarptı

Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Diyarbakırda faciadan dönüldü Yük treni otomobile çarptı

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#Diyarbakır#Tren#Kaza

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