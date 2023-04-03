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Diyarbakır’da faciadan dönüldü! Otomobil, yük trenine çarptı

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#Diyarbakır#Yük Treni#Kaza
Diyarbakır’da faciadan dönüldü Otomobil, yük trenine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 04:25

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da faciadan dönüldü Otomobil, yük trenine çarptı

Diyarbakır’da faciadan dönüldü Otomobil, yük trenine çarptı

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#Diyarbakır#Yük Treni#Kaza

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