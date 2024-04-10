Diyarbakır'da evlat nöbetindeki buruk bayram... Yirmi yedi bayramdır oğlum yanımızda yok

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 375 ailenin dönüşümlü olarak 1682 gündür sürdürdüğü eylemde; şu ana kadar 51 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 9'uncu bayrama da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

'ONUN HASRETİYLE YANIYORUZ'

Bedriye Uslu, 2010 yılında 18 yaşındaki oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, "Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Elim, ayağım tuttuğu sürece geleceğim. 27 bayramdır oğlum Mahmut yanımızda yoktur. Her zaman o acıyı yaşıyorum. Her bayram geldiğinde, yaram tazeleniyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah buradaki tüm ailelerin çocukları gelir; annesine, babasına kavuşur. Ben de oğlumu buradan alıp, evime gideceğim. Ben, babası, kardeşleri onun hasretiyle yanıyoruz. Umudumuz; çocuğumuzun gelip, evlenmesidir. Çoluk, çocuğa karışmasıdır. Devletimiz büyüktür oğlum; askerimizi, polisimizi gördüğünde teslim ol. Bu çilemiz bitsin" dedi.