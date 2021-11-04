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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

#DİYARBAKIR#Evlat Nöbeti#HDP
Diyarbakırda evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, HDP il binası önünde 794 gündür eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Kasman, terör örgütünün ve terörün kaybedip, annelerin kazanacağını söyledi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 794 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

'TERÖR KAYBEDECEK, ANNELER KAZANACAK'

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, ilçedeki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Kasman, ailelerle tek tek sohbet ederek, Kuran-ı Kerim hediye etti. Terör örgütü ve terörün kaybedeceğini, annelerin kazanacağını söyleyen Kasman, "3 Eylül 2019'da elleri öpülesi annelerimizin başlatmış olduğu ve günbegün artan, adeta çığ gibi büyüyen annelerimizin evlatlarına kavuşma eylemine destek vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler biliyoruz ki evlat hasreti, acıların en büyüklerinden biridir. Cenab-ı Allah annelerimize en kısa zamanda evlatlarına kavuşmayı nasip etsin. Bizler bunu umut ediyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Kocaköy ilçesi olarak tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacaktır" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#Evlat Nöbeti#HDP

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