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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 361'e yükseldi: İnşallah geri döner

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#Evlat Nöbeti#Diyarbakır#HDP
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 361e yükseldi: İnşallah geri döner
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 14:46

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 14 yaşındayken PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için Mersin’den gelen Mehmet Yalçın ile 361’e yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 408 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. 1995’de 14 yaşındayken Hakkari’de kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için eyleme katılan Mehmet Yalçın ile evlat nöbetindeki aile sayısı 361 oldu. Buraya gelen ailelerin çocuklarını kazandıklarını ifade eden Yalçın, “Bundan dolayı biz de katıldık. İnşallah sesimizi duyururuz veya kendisi bizi görürse geri gelir. Onu kandırarak dağa kaçırdılar. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Bu vesileyle inşallah geri döner” dedi.

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 361e yükseldi: İnşallah geri döner

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#Evlat Nöbeti#Diyarbakır#HDP

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