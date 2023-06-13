Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 360 oldu

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 380 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. 2015'te 17 yaşındayken Batman’dan kaçırılan kardeşi Mehmet için eyleme katılan İhsan Kavak ile evlat nöbetindeki aile sayısı 360 oldu.

8 yıldır kardeş hasreti çektiğini belirten Kavak, teslim olması yönünde ona çağrı yaptı. Kavak, “Ben Batman’dan geliyorum. Kardeşim Mehmet için buradayım. Şu an sesimi duyuyorsan Mehmet kardeşim, annem, babam ve senin en çok sevdiğin yeğenin şu an gelmeni istiyor. Hiç korkmadan güvenlik güçlerine teslim olabilirsin. Devlete teslim olabilirsin. Herkes senin yolunu gözlüyor. Korkma, gel” dedi. (DHA)