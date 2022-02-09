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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 260 oldu

#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 260 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 891 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 260'a yükseldi. Kardeşi Rujbin için oturma eylemine katılan Remzi Çelik, "HDP, kardeşimi kandırarak Kandil’e götürmüştür" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır İl HDP Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 891 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 34 aile çocuklarına kavuştu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan kardeşi Rujbin Çelik'in (29) 2015 yılında dağa kaçırıldığını söyleyen ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinden gelen Remzi Çelik'in katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı 260'a yükseldi.

Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 260 oldu

'TESLİM OLSUN'

Kardeşi için evlat nöbeti tutmaya geldiğini söyleyen Remzi Çelik, "HDP, kardeşimi kandırarak Kandil’e götürmüştür. Kardeşimi almadan da buradan Hakkari'ye dönmem. Kardeşim okuyup, öğretmen olacaktı. Ülkeye faydalı bir evlat olacaktı ancak onu kandırarak, dağa götürmüşler. O kaybolduktan sonra yaşlı babam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir de yaşlı annem var, yaşlı olduğu için gelemedi, yerine ben geldim. Kardeşime buradan sesleniyorum; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olsun. Bizim yanımıza dönsün, bekliyoruz" diye konuştu.

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Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 260 oldu

BELEDİYE BAŞKANINDAN AİLELERE ZİYARET

Öte yandan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da eylem yapan aileleri ziyaret ederek, destek verdi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile ziyarete gelen Başkan Beyoğlu, "Çocukların yeri dağ değil annelerin yanıdır. Devletimize güvenin, ailelerinizin sesine kulak verin ve evinize dönün" dedi.

 

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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