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Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21' operasyonu başlatıldı

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#Diyarbakır#Eren Abluka#Operasyon
Diyarbakırda Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 11:11

Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Diyarbakırda Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu timleri ve Polis Özel Harekat timlerinden oluşan 840 personel görev aldı. Operasyonun ilk gününde Diyarbakır- Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 sığınak tespit edildi.

Diyarbakırda Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı

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Sığınaklarda el yapımı patlayıcı düzeneği, 4’lü pil bloğu, piyasa değeri 12 milyon 500 bin TL olan 145 kilogram toz esrar, yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Diyarbakırda Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı

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#Diyarbakır#Eren Abluka#Operasyon

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