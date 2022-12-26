Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Operasyonu’nda 445 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Terör#Uyuşturucu
Diyarbakır’da Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Operasyonu’nda 445 kilo esrar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 10:49

DİYARBAKIR’da terör örgütüne yönelik 3 bin 651 personelin katılımıyla düzenlenen ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu’ kapsamında, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 445 kilo esrar ele geçirildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 22 Aralık’ta duyurduğu, kış üslenmesi hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinden oluşan 3 bin 651 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu’ devam ediyor.

Valilik’ten yapılan açıklamada, nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Lice ilçesi kırsal Akçabudak ve Çiftlik mahalleleri ile Kulp ilçesi Sarım Çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas aramalarında, piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 445 kilo esrar ele geçirildiği, tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, 3 uzun namlulu tüfek, 2 havan mühimmatı, 11 bin 995 çeşitli çaplarda fişek, 6 şarjör, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo amonyum nitrat, 23 pil bloğu, 570 pil, 1 hilti makinesi, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Terör#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

 #İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık