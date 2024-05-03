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Diyarbakır'da dehşet! Yoldan geçerken silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın, göğsünden vuruldu

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#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Çatışma
Diyarbakırda dehşet Yoldan geçerken silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın, göğsünden vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:42

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde silahlı çatışma sırasında yoldan geçen İnayet S. (61), göğsünden vuruldu. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede tedaviye alınan İnayet S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Olay, 1 Mayıs’ta gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Jiyan Caddesi’nde meydana geldi. Taksi ile gelen S.S. ve M.K., husumetli oldukları N.Ö.’ye tabanca ile ateş etti. N.Ö.’nün de karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçen İnayet S., yandaki kıraathaneye sığınmak isterken kurşunlardan biri vücuduna isabet etti. İnayet S. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İnayet S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Silahlı çatışma ve İnayet S.’nin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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S.S. M.K. ve N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, İnayet S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Çatışma

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