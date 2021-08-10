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Gündem
Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da damada Bitcoin taktılar

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Diyarbakır'da bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan şifresi karekod formatında bastırılan hesap cüzdanı takıldı.

Ergani ilçesinde Ruken ve Mahsum Yıldırım çifti, bir düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı. Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakırda damada Bitcoin taktılar

Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.

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