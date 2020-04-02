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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da Corona Virüs önlemi: Mezarlık ziyareti yasaklandı

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Diyarbakır'da Corona Virüs önlemi: Mezarlık ziyareti yasaklandı
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Diyarbakır'da Corona Virüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.

Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Corona Virüsle mücadele kapsamında alınan kararla mezarlık ziyareti yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uyamayarak, halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığı duyuruldu.

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