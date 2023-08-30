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Diyarbakır'da bir kadına silahlı saldırı: Azmettirici gözaltında, tetikçi her yerde aranıyor

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#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı
Diyarbakırda bir kadına silahlı saldırı: Azmettirici gözaltında, tetikçi her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 12:36

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eğlence merkezinden çıkan E.Ö. (37) isimli kadın, silahlı saldırıya uğradı. Hastanede tedaviye alınan E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç. (44) gözaltına alınırken, şüpheli ise aranıyor.

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Olay, 27 Ağustos gecesi Kayapınar ilçesindeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, eğlence merkezinden çıkan E.Ö. adlı kadın, kapıda beklerken, kimliği belirsiz kişi, belindeki tabancayı çıkarıp yanına geldi. Şüpheli E.Ö.'yü bacaklarından vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakırda bir kadına silahlı saldırı: Azmettirici gözaltında, tetikçi her yerde aranıyor

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç.’yi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.'yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

Diyarbakırda bir kadına silahlı saldırı: Azmettirici gözaltında, tetikçi her yerde aranıyor

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#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı

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