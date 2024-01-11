Diyarbakır’da beş öğrencinin yaralandığı kaza anı kamerada

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Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.’nin kontrolünü yitirdiği 21 EN 834 plakalı minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16), İ.B. (16), Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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