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Diyarbakır’da beş öğrencinin yaralandığı kaza anı kamerada

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#Diyarbakır#Kaza#Trafik
Diyarbakır’da beş öğrencinin yaralandığı kaza anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 12:03

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde minibüs kontrolden çıkarak market önünde bekleyen 6 öğrenciye çarptı. Minibüsün altında kalan 5’i ağır, 6 öğrenci yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.’nin kontrolünü yitirdiği 21 EN 834 plakalı minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16), İ.B. (16), Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Diyarbakır’da beş öğrencinin yaralandığı kaza anı kamerada

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#Diyarbakır#Kaza#Trafik

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