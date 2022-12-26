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Diyarbakır'da askeri araç devrildi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza
Diyarbakırda askeri araç devrildi Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 14:09

Diyarbakır - Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Diyarbakırda askeri araç devrildi Yaralılar hastaneye kaldırıldı

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza

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