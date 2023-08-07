Diyarbakır’da aşırı sıcak alarmı! Termometreler 45 dereceyi gösterdi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kentte yaşayanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ederken, çıkanlar da gölgelik alanları, üstü kapalı tarihi mekanları, camileri tercih etti. Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu. Sur ilçesindeki Urfakapı semtindeki parkta ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Abdullah Günbat (33), “Diyarbakır’da deniz olmadığı için ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Allah yaşlıların yardımcısı olsun. Onlar da mecburen ağaçların gölgesine sıcaktan korunuyor” dedi.

Mehmet Tokpolat (47) ise, “Biz evde klima veya pervane kullanıyoruz. Bazen elektrikler gidince sıcaktan dolayı dışarı çıkıyoruz. Bazı vatandaşlarda camiye gidiyor” diye konuştu.

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METEOROLOJİ UYARDI: 6 İLE 10 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü de açıklama yaparak, hava sıcaklıklarının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artarak devam edeceğini belirterek, güneş çarpması konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, “Bölgemizde mevsim normallerinin üstende devam eden sıcaklıkların artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcak havanın etkili olduğu bölgemizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. (DHA)