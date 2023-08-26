×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetmişti... Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Arazi Kavgası#Diyarbakır#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 17:49

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Z.T. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Haberin Devamı

Olay, 15 Haziran sabahı, Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kavgada ölenler, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

Diyarbakırda arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetmişti... Tutuklu sayısı 14e yükseldi


Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Soruşturmada 22 Haziran'da 6, 25 Haziran'da ise 7 olmak üzere 13 şüpheli tutuklandı. Devam eden soruşturmada olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.T. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arazi Kavgası#Diyarbakır#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!