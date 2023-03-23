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Diyarbakır'da anneler ramazanı evlat nöbetinde karşıladı

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Diyarbakırda anneler ramazanı evlat nöbetinde karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 16:13

DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti sürdüren aileler, ramazanı çadırda evlat nöbetinde karşıladı.

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Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 357 ailenin 1297 gündür sürdürdüğü eylemde 39 aile, çocuğuna kavuştu.

Oğlu Ramazan 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Mevlüde Üçdağ, “4 yıldır ramazan ayını burada karşılıyoruz. Oğlumun adı Ramazan’dı. Benim oğlum hafızlık okuyordu ve Kur’an-ı Kerim’in 23 cüzünü ezberlemişti. Maalesef HDP tarafından kandırılıp götürüldü. Lice ilçesinde olduğunu öğrendik ama bize vermediler" dedi.

"O gün bugündür ben evladımı onlardan istiyorum" diyen Üçdağ, "Evladımı çok özledim. Allah gözyaşlarımızı onlara bırakmasın. Ben yıllardır oğluma hasretim. Onu duymadım görmedim. O vicdansızlar 8 saniyeyi bize çok görüp göstermiyorlar. Oğlum gel, ben de sana 39 aile gibi kavuşmak istiyorum. Ben seni burada kaybettim. Seni kaybettiğim yerde arıyorum. Benim evim artık burası olmuş. Sensiz ramazan ayı geçmiyor, dünya başıma yıkılıyor. Gel teslim ol” dedi.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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