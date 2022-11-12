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Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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#Fabrika#Patlama#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 11:39

Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 2’nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1’i ağır 4 işçi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan işçi Elyas Alali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan OSB 2’nci etapta meydana geldi. Alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada 4 işçi, yaralanırken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu Fabrika içinde KBRN’ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, nedeni ise araştırılıyor. 

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AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI 

Diyarbakır’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 2’nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Elyas Alali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; 3 işçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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#Fabrika#Patlama#Diyarbakır

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