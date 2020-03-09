Diyarbakır'da akılalmaz olay! 2 genç kız çocuğu kaçırdı, 7.5 saat sonra polis buldu, kızlar kayıp...

İddiaya göre, 3 yaşındaki kız çocuğu E.G. evlerinin önünde oynarken 2 kız tarafından kaçırıldı. Ninesi yaklaşık 3 dakika sonra torununa seslendi ve ses alamaması üzerine torununun kaçırıldığını fark etti. Polis ekipleriyle seferber olan aile, 7 buçuk saat sonra torunlarına kavuşurken çocuğu kaçıran kızlar kargaşadan faydalanıp polis ekiplerinin elinden kaçtı.

Dede Nedim Güler, torununu 15 ile 18 yaş arası 2 genç kızın kaçırdığını söyledi. Güler, “Köşe başında bakkal var. Bakkala götürüp dondurma alıyorlar, küçük çocuk ağlamasın diye... Üstündeki hırkayı da çıkartıyorlar. Kendi hırkalarını üstüne atıyorlar, öyle atıp götürüyorlar. Saat 14.00 civarı götürdüler. Akşam saat 21.30’da Bağlar Dörtyol’da yakalandılar. Kızlar polislerin elinden kaçtı. Biz torunumuzu aldık. Emniyet şu anda onları arıyor. 3 - 4 tane daha çocuk kaçırılmış. Onlar daha bulunamadı herhalde. Allah bize yardımcı oldu, çok şükür biz bulduk. Nenesi yukarı çıkıyor. 'Evin' diye bağırıyor. Evin yok. Hemen aşağı iniyor, sağa sola bakıyor bulamayınca sokak başına çıkıp bakkala soruyor. Bakkal ‘İki tane kızın elindeydi. Burada çocuğa dondurma aldılar. Bu tarafa doğru gittiler. Ben sizin akraba sandım, karışmadım, bir şey söylemedim’ diyor. Öyle çocuğu alıp kaybolmuşlardı ortalıktan. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyoruz, ya bu çocuk acaba organ mafyası için mi götürüldü. Acaba birilerine satmak için mi götürüldü. İhtimaller öyle gösteriyor. Onların beklediği insan gelmeyince caddede bir vatandaş sağ olsun görüyor, 155’i arıyor. Bağlar Dörtyol’da bunları yakalatıyorlar. O anda da polisler bizdeydi. Hanımın ifadesini alıyordu. Anons geldi Bağlar Dörtyol’da kız çocuğu bulundu diye... Gittik çok şükür bizim çocuğumuzu aldık. Yalnız o iki kız çocuğu ellerinden kaçtı. Polisler geldi, köpek getirdiler. Elbisesini koklatıp sokaklara düştüler. Emniyet bayağı uğraştı. Her insan çocuğuna anlatsın. Yabancılarla gitmesin. Çocuklarına dikkat etsinler. Bu semtte 3 - 4 tane daha çok gitmiş, bulunamadı herhalde” dedi.

Mahalle esnafı Mehmet Akal ise mahallelerinde bir tane çocuk kaçırıldığını söyledi. Akal, “2 kız çocuğu dükkana gelip dondurma aldılar çocuğa. Kaçırıldığını bilmiyordum. Bilseydim bırakmazdım” diye konuştu.

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